﻿總編指轉型數碼失誤 《壹週刊》五億元賣盤

由壹傳媒創辦人黎智英創立的《壹週刊》，近年傳出停刊或賣盤消息。壹傳媒昨天公佈，董事局通過議案，接受商人黃浩牽頭的財團「W Bros.Investments Limited」收購《壹週刊》及其他雜誌，交易作價五億元。《壹週刊》總編輯黃麗裳昨直言，該刊近年急速轉型數碼化策略有問題，更形容是「不務正業」。



壹傳媒向員工發出通告表示，董事局通過一項議案，接受「W Bros.Investments Limited」收購《壹週刊》及其他雜誌，包括《忽然一周》、《Next+One》、《ME！》、《壹本便利》及《Face》，有關交易必須經過股東批准，以及其他習慣性收盤條件，預計今年九月底完成。港交所昨日發出通告確認交易，並公佈買家是商人黃浩，作價五億元，其中三億二千萬元須支付予壹傳媒，餘下一億八千萬元將會注入雜誌業務。據了解，《壹週刊》的網站亦一併出售。



員工不滿黎智英「賣仔」



《蘋果日報》報道，壹傳媒行政總裁張嘉聲昨早與多名高層會面，《壹週刊》執行總編輯黃麗裳忍不住哭，之後召開員工大會交代詳情。據了解，在員工大會上，多名《壹週刊》員工在大會上對交易提出質疑，有《壹週刊》記者形容《壹週刊》是「開山雜誌」，擔心賣盤後《壹週刊》是否仍可自由地發聲。他質疑黎智英曾指若賣掉《壹週刊》便「一世變契弟」，不明白他為何「將自己個仔賣畀親建制勢力」。



《壹週刊》總編輯黃麗裳昨在訪問中直言：「唔賴得晒政治打壓㗎，係咪策略上有冇錯誤？係咪追hit rate（網上點擊率）就可以有生意？」她指現時回想，只能形容是「不務正業」，「同行有冇輸得咁慘呢？我哋過去投資好多令hit rate好啲，推數碼化，但響雜誌未必適合。」



壹傳媒工會發聲明，對《壹週刊》被收購表示痛心，形容有如痛失手足，要求管理層及新買家確保《壹週刊》全體員工順利過渡及承諾維護編採自主。工會又表示，憂慮出售的雜誌能否維持敢言作風。



黃浩昨天接受傳媒查詢時稱，他不能承諾保留全部員工，因可能有員工完全違背他的想法，或他沒有能力配合員工的訴求。



