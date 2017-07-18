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﻿八旬翁被搶金鏈 天眼助擒賊

2017-07-18 列印
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  戴五両重金頸鏈的八旬翁惹賊垂涎，昨晨途經慈雲山街頭，遭獨行賊從後搶走值約五萬元金鏈，報案求助。警方憑「天眼」鎖定疑是街坊的菲籍疑犯，並掩至慈正邨將其拘捕。

　　遇劫老翁姓陳（八十二歲，小圖），涉案疑犯Dennis，三十七歲，菲律賓籍，有香港身分證，住慈正邨。昨晨八時許，陳伯經過毓華街慈雲山中心好運街巿卸貨區，突遭賊人從後扯斷其金頸鏈，搶匪挾贓拔足逃去。

　　陳伯驚魂甫定，幸沒有受傷，途人見狀上前協助及報案。陳伯透露，被搶的金頸鏈是多年前花約五萬元購買。警方其後翻看附近店鋪「天眼」，鎖定涉案街坊疑人，並掩至其寓所將他拘捕，正追查失物下落。
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