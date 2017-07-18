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﻿美股中段升12點

2017-07-18 列印
   美國股市本周首個交易日向好，杜指中段報二一六五○點，升十二點；納指則報六三一九點，升六點。滙控美國預託證券價格中段見七十五點二五港元，跌零點一港元；中移動美國預託證券價格則見八十二點九一港元，升零點六一港元。紐約期油則報每桶四十六點二九美元，跌零點二五美元。
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