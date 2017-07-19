﻿暴雨連場 新東水世界「黃河」襲村沖走車

近日暴雨連場，天文台昨天三度發出黃色暴雨警告，早上新界東北大雨滂沱，大埔、沙田及西貢等地頓成澤國，大埔錄得超過一百毫米雨量，其中大美督村、汀角村及山寮村被黃泥水入侵，如黃河決堤。大美督一帶約有八十名村民遭洪水圍困，有勞消防員救出；山寮村有七人車遭洪水沖至五十米外翻側。有村民直言，首次遇上如此嚴重的黃泥水激流，村長懷疑當局沒有清理河道。深圳水庫昨晚宣佈排洪，港府接獲有關當局通知。警方昨晚派員往梧桐河觀察，證實水位未有上升。



受一股活躍偏南氣流影響，近日本港天氣不穩。天文台昨早八時二十分發出黃色暴雨警告，至十一時半除下。其間新界東北多區如沙田、西貢的降雨量均錄得接近黑雨水平的七十毫米，大埔更錄得逾一百毫米雨量，區內多條村落猶如山洪暴發般，湧入大量黃泥水。



村長質疑渠務署失職



大美督汀角路對開一間泰式餐廳外變成澤國，水位最高時及腰，村內至少有六輛汽車被困水中，一輛白色私家車的泵把更被沖脫，姓黃車主無奈稱維修費須花近萬元。村內不少商舖、房屋被黃泥水入侵，傢俬及電器全被浸壞，損失不計其數。有村民被困屋中，報警求助，由消防員救出，幸沒有傷亡報告。大美督村姓黃村長表示，這是村裏二十年以來，第一次遇到如此嚴重水浸。



山寮村災情同樣嚴重，村內河道近乎山洪暴發，一輛本田七人車更遭洪水直沖至五十米外，四輪朝天，車尾箱被撞開。消防接報到場後，確認車內無人，車廂已完全入水。姓張車主表示，該車車齡已近九年，笑言可以更換新車。山寮村梁姓村長表示，過去從未見過如此嚴重災情，質疑渠務署沒有定期清理河道，以致枯木、碎石等雜物堆積阻塞渠道。他稍後會向政府部門反映。



深圳水庫排洪 警察消防戒備



洪水昨午始逐漸退去，渠務署派員到各區清理積水。天文台下午四時二十分及十時四十五分，兩度掛起黃雨警告。深圳水庫昨晚宣佈排洪，港府昨晚八時三十分發佈，接獲有關當局通知水庫九時排洪，新界地區可能出現水浸。



政府部門包括北區民政事務處、渠務署及消防處等採取應變措施。警方昨晚派員往梧桐河觀察，證實水位未有上升。渠務署亦指，預計排洪不會對北區帶來影響。