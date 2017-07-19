﻿林鄭籲議員善用時間 最後財會泛民願審議教育撥款

今個立法會年度僅餘今天最後一次財委會會議，共長八小時，打頭陣的是由特首林鄭月娥提出的三十六億元教育新資源撥款，其他議程涉十六個重大工務工程項目，總工程費達七百六十億元，以及公務員加薪撥款等。特首林鄭月娥呼籲議員善用這八小時，通過全數八項撥款申請。民主派會議召集人涂謹申表明，民主派「肯審議教育撥款」，教育界議員葉建源則預料，有信心新教育撥款可獲通過。



社民連梁國雄、香港眾志羅冠聰、獨立的姚松炎及劉小麗於上周五被高等法院裁定喪失議席後「發難」，導致當日起一連兩日的財委會被腰斬。特首林鄭月娥昨早出席行政會議前表示，政府今天提交財委會的議程，由原先的十八項縮減至八項，都是緊急需要優先處理的，首項是三十六億元經常性開支的優質教育措施，數萬名就讀自資院校學士學位課程的學生及選擇上述課程的應屆文憑試考生，能否獲每年三萬元無入息審查資助，將取決於議員是否通過撥款，而數以千計教師教席是否得以改善，亦與撥款申請有關。



涉多項民生工程



林太指，今天的幾項撥款申請，亦涉十六個工務工程項目，包括三間醫院擴建及重建計劃、中九龍幹線主要工程等，涉及總工程費七百六十億元，可創造九千九百個建造界職位，以及排在最後的公務員加薪撥款。



教育局局長楊潤雄昨天表示，據他理解，不同黨派議員普遍支持議案，但四名議員喪失議席後，事情出現變數，他直言自己對撥款獲通過的信心亦受影響，但他相信議員並非針對教育政策，只是議案排在議程首位，予人政治、教育對立的觀感。他預料議員會考慮各方意見後作出適當決定，但他坦言當局未有「Plan B（應變計劃）」。



教聯會主席黃錦良表示，擔心民主派在「DQ事件」後，對審議教育撥款過於政治化，一旦撥款被拉倒，即時影響約三千名有機會轉為常額教師的合約教師，以及有機會獲聘入行的準教師前景。



葉建源：有信心通過



公務員工會聯合會總幹事梁籌庭則說，希望議員「高抬貴手」，體諒公務員亦是打工仔，需要這筆薪金，若今次不獲通過估計要等待明年初才獲補發上調薪金。



民主派議員昨傍晚閉門會議，民主派會議召集人涂謹申於會後批評，政府在以粗暴的方法撤銷議員議席，改寫直選選舉結果，是非常嚴重的行為，是直接冒犯了市民的選擇。在這項前提下，許多民主派議員亦認為政府提出的教育撥款申請，未能給予學生最大空間選擇院校，持有強烈意見，但他們知道社會整體對此項撥款有高度期望，所以會後大部份民主派議員已有基本共識，形容「我哋肯去審議呢項教育撥款」，民主派將按此原則進行會議，但他不願透露具體安排和策略。而教育界議員葉建源則說，他個人有信心三十六億元新教育撥款可獲通過。



林太昨天又回應四名議員被取消議員資格事件指，她上任以來都展示最大誠意改善行政立法關係，惟不能在法律、法治方面妥協。她強調不會「乘人之危、落井下石」，會按法律規定何時安排補選。至於追討政府一方訟費方面，她說會按法庭判詞去做，至於是否追討由去年十月開始的議員薪津或營運費用，以及修改《議事規則》，均屬於立法會的權力，政府不會干預。