﻿流感高峰逼爆公院 港府擬向私院買牀位紓壓

夏季流感高峰期導致公立醫院急症室逼爆，情況稍見紓緩，但內科病牀依然有人滿之患。醫管局正研究借調衞生署醫生協助，並計劃與私家醫院買牀位，以緩和公院服務供應緊張。



公立醫院前日整體急症室救診人次下跌至五千八百二十九人，低於早前每天逾六千人的水平，但內科病牀佔用率仍達百分之一百一十四，比上周日高百分之三，其中博愛醫院內科病牀佔用率最高，達百分之一百二十八，威爾斯親王醫院亦達百分之一百二十七。至於整體兒科病牀使用率也達百分之一百零四，其中屯門醫院最高，兒科病牀使用率為百分之一百七十四，仁濟醫院亦達百分之一百二十四。



借調衞署醫生



醫管局正研究新方案，醫管局總行政經理張子峯表示，現正商討借調衞生署醫生，讓他們在休假或正常工作時間以外，到普通科門診幫手，具經驗者可往急症室協助，由於措施屬自願性質，故暫未能估計將有多少醫生參與，但初步反應積極。此外，醫管局正計劃向私家醫院購買牀位服務，將在一至兩星期內商討細節，包括轉介的病人類別及如何交接，希望相關措施盡快落實。



香港急症科醫學院副院長蕭粵中認為，急症醫療屬於專業，衞生署醫生未必深入認識急症服務，不放心讓他們診治嚴重病人。病人政策連線主席林志釉認為，向私家醫院購病牀的想法創新，但質疑如何管理。行政長官林鄭月娥重申，希望透過多方協作能在短時間內有成效，若醫院需要額外資源，政府一定會全面配合，包括聘用兼職護理人士、增加額外工作時間津貼等。



