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﻿私院候診順暢　未見擠擁

2017-07-19 列印
■播道醫院未見迫爆情況。
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　　公立醫院「逼爆」，但私家醫院情況截然不同。位於九龍的播道醫院昨日下午三時，大堂等候求診人數只有約十人。現場所見，播道醫院的走廊通道暢通，病人候診區不見擠逼情況，感冒、發燒等症狀於星期一至六求診，診金為二百一十元，星期日、公眾假期及惡劣天氣下診金則需三百元，藥費需另行計算，視乎病情及是否需要打針。

　　播道醫院發言人指，過去兩星期門診求診人數達二千三百多人，比上月增約百分之六，入住內外科病房人次合共三百六十八人，比上月增百分之八。至於醫管局計劃購買私院病牀服務，發言人回應指，若簡單病症如日間手術、照腸或胃鏡等，則可以考慮。
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