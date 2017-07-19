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﻿美股中段個別發展

2017-07-19 列印
　　美國周二股市個別發展，杜指中段報二一五四六點，跌八十三點；納指則報六三二六點，升十一點。

　　滙控美國預託證券價格中段見七十四點七九港元，跌零點五六港元；中移動美國預託證券價格則見八十二點九五港元，跌零點四港元。紐約期金中段報每盎司一千二百四十一點五美元，升七點八美元；紐約期油則報每桶四十六點二八美元，升零點二六美元。

　　再有兩名共和黨參議員倒戈，反對特朗普的醫療保健改革法案，令法案基本上無望通過，直接打擊特朗普振興經濟方案的前景。另一方面，外圍主要央行貨幣政策趨緊，聯儲局加息步伐前景不明朗亦利淡美元。
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