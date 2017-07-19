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﻿勞團促立法推動集體談判 基層工資20年僅加7.8%

2017-07-19 列印
■基層工資過去二十年原地踏步。
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        基層工資過去二十年竟原地踏步！職工盟調查發現，私營機構中低層員工於過去二十年，薪金只增加百分之七點八，平均每年增幅不足百分之零點四，遠低於同期人均經濟增長。職工盟促請政府立法推動集體談判，停止外判剝削，讓基層分享經濟成果，改善生活。

        職工盟分析政府統計處的工資及薪金總額統計報告數據，發現私營機構中低層員工，去年第三季平均月薪為一萬五千三百三十八元，較九六年同期的一萬零二百九十元，增加百分之四十七點六，但扣除通脹後，實質只增多百分之七點八，平均每年升幅不足百分之零點四，遠低於同期人均生產總值實質年均增幅百分之二點六。

　　職工盟總幹事蒙兆達認為，分析反映最低工資政策未能帶動其他行業改善勞工薪酬，加上外判、自僱成風，讓欠缺議價能力的基層員工難以分享經濟成果。

  職工盟秘書長李卓人則要求政府帶頭取消外判，推動集體談判，以增加勞工保障。
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