﻿精神病前女教師認盜竊候懲

有精神病記錄、曾有欺詐及使用虛假文書等案底而被判監的前女教師，出獄後數月便重施故技，涉向家長自稱是英文補習教師，或其子女就讀學校的英文教師，自薦為他們的子女補習，並索取高額補習費，更在學生家中偷竊財物。前女教師昨在區域法院承認盜竊、以欺詐手段獲得金錢利益共七項控罪，還柙至下月八日判刑。



三十三歲被告劉靜兒，擁有教育學院的學士學位，一五年八月就其他案件刑滿出獄。辯方表示，被告犯案時不受病情影響，她雖曾於一二年入院接受治療，但現時病情穩定，又指她非常抗拒入小欖精神病治療中心，而被告亦在庭上哭着搖頭說：「我唔想去小欖呀。」



