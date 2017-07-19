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﻿夜爆滙豐大玻璃 狂漢搗亂就擒

2017-07-19 列印
■一名男子以硬物擊毀滙豐銀行分行落地玻璃。
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　　一名男子，昨清晨疑以硬物擊毀屯門一間銀行落地玻璃，闖入銀行擊毀櫃枱玻璃及將電腦推落地搗亂；警員拘捕涉案男子及帶返署調查其刑毀動機。事後銀行繼續開門營業，服務並無受影響。

　　現場為屯門市廣場一樓滙豐銀行分行，昨清晨六時許，一名男子疑以石塊及鐵棍，擊毀銀行一幅約八呎高及三呎闊的落地玻璃，闖入銀行擊毀一塊櫃枱玻璃及將兩個電腦屏幕推落地上。五十五歲姓周保安員發現報案。警員到場在銀行外截獲一名五十二歲姓洪涉案男子，聯絡銀行職員經點算後，證實銀行沒有金錢損失，相信並不涉及爆竊。

　　警方以涉嫌刑事毀壞將洪拘捕帶署，並調查其犯案動機。至昨上午九時銀行如常開門營業，服務未受影響。滙豐銀行表示，事件已交由警方跟進。
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