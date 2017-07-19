﻿楊潤雄護蔡若蓮：輸咗係咪咁不堪

外界盛傳教聯會副主席蔡若蓮將出任教育局副局長，教育局局長楊潤雄昨與傳媒茶敍時指，副局長及政治助理的人選仍未有最終定案，故不評論個別人選，但期望最終人選可在現時的政治環境中發揮作用，跟教育界、地區及立法會等持份者溝通和解釋政策。



至於蔡若蓮曾參選立法會但以低票落敗，楊潤雄以周潤發及劉德華競逐最受歡迎男演員為例，笑指選舉有贏有輸，並說：「輸咗嘅，係咪真係咁不堪？」他強調，委任問責官員與參選的性質不同，要從多方面考慮。



被問到爭議不絕的小三基本能力評估研究計劃（BCA），他認為，評估能為學校提供有用數據檢視教學成果，但不應以增添學生壓力為代價，又指委員會最快於今年底提交檢討報告，屆時會再就BCA路向進行深入探討，但目前未有擱置BCA的時間表。