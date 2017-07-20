﻿泛民阻加薪公僕扯火 工會不滿政治掛鈎

高院上周撤銷四名民主派人士的議員資格後，泛民議員即時癱瘓財委會，至昨天財委會舉行本立法會年度最後一次會議，經多番擾攘，他們才願通過由特首林鄭月娥提出的三十六億元教育新資源撥款。雖然開設航空意外調查職位、三所醫院的重建及擴建工程撥款亦順利過關，但是公務員加薪等五項議程則未有審批，連累全港十七萬公僕不能如期加薪。有公務員工會坦言失望，批評議員「將公務員薪酬與政治掛鈎」，影響基層公僕生計，也打擊公務員士氣。



財委會昨日舉行本年度最後一次會議，分四節共長八小時，審議經政府濃縮後提交的八項緊急議程。由早上起開會逾七小時後，終通過教師、學生和家長極關注的三十六億元教育新資源撥款，其後再「極速」通過開設民航意外調查機構的總調查主任職位，以及三所醫院重建和擴建工程撥款。不過，東涌新市鎮擴展、中九龍幹線主要工程和公務員加薪等五個項目，則未有審批，須留待十月復會再議。



東涌及中九幹線撥款也受阻



公務員工會聯合會總幹事梁籌庭直言，對公僕加薪撥款申請未獲通過感到失望，若公務員加薪撥款獲得通過，可望下月追溯四月起的薪酬加幅，但現時最快要等到年底才可取回加薪。他指基層公務員最受影響：「九月子女開學開支大，未拎到筆加薪，可能比較手緊。」泛民的舉動，有損公務員士氣，他批評泛民：「將公務員薪酬與政治掛鈎。」



政府人員協會發表聲明，對事件表示極度遺憾和失望，除公務員受影響外，其他受資助機構員工、非公務員合約僱員的加薪亦被拖延。聲明促請財委會以關注民生議題、公務員士氣為宗旨，盡快通過加薪撥款。



對於數項基建工程撥款受阻，運房局局長陳帆感到非常失望，他指當局原打算今年第三季展開中九龍幹線的工程，以紓緩交通阻塞，現在工程延遲，會令項目每年增加二十億元經費。至於責任問題，他說：「相信以普通人嘅智慧都可以判斷責任誰屬。」



香港建造業總工會理事長周聯僑怒斥：「（泛民議員）唔好好宣誓，o依家搵工程界做政治籌碼！」他指，相關工程項目未能趕及上馬，數以千計工人生計受影響，又阻礙社會發展。