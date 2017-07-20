﻿讀自資學士課程 即獲三萬資助 財會審足七小時 36億教育撥款過關

立法會財委會昨天召開今個立法年度最後一次會議，普遍受教育界、學生及家長支持的教育新資源撥款，經議員審議逾七小時後，驚險地獲得通過。教育局局長楊潤雄表示，一系列新措施將可以於新學年順利推出，期望與教育界在未來的日子繼續合作，改善本港的教育系統。



政府早前提交至財委會的議程，由原先十八項縮減至八項。財委會昨早九時，展開四節、共八小時的會議，惟工黨的張超雄、獨立的朱凱廸站立抗議，財委會主席陳健波兩度暫停會議，又要求張超雄離開會議室，擾攘近四十五分鐘，才開始審議排在首位的三十六億元教育新資源撥款。



陳健波「劃線」表決



民主黨涂謹申發言時指，政府只給予合資格學生三萬元資助就讀自資院校，而八大資助院校沒份，是故意刁難。民建聯張國鈞反駁，有議員「走精面」，「政府畀你一斤，你就加多二両」，認為教育撥款值得支持。楊潤雄回應說，項目限制在自資院校課程，是希望平衡現時大專教育界，自資院校相對不公平的情況。



工聯會郭偉強則問及，為何撥款未有惠及職業教育方面。楊潤雄表示，當局一直投放不少資源在職專培訓，未來會再加強這方面的工作。至下午約三時，陳健波提出「劃線」，讓議員作最後一輪提問後進行表決，結果開會逾七小時，教育撥款終以四十三票贊成、三票反對及六票棄權，獲得通過。



楊潤雄在財委會完結後表示，教育新資源撥款獲通過，一系列新措施將可以於一七／一八學年順利推出，又指在項目審議期間，議員提出許多不同意見，當局會仔細考慮。被問到四名民主派人士被取消議席，是否令教育撥款變成「人質」？他承認，事件令審議過程變得複雜，亦令開會時間變長，但仍希望將來與議員有合作空間。



楊潤雄望續與議員合作



教育界議員葉建源形容，教育撥款審議的過程儼如「坐過山車」，十分曲折，又指撥款代表教育界多年來爭取的成果，但日後仍要爭取教師人手不足、增設常額特殊教育需要統籌主任等事宜。對於有民主派議員在會上抗議，他說人大釋法對本港政治版圖影響大，涉嚴重的不公義，認為事件可以理解，政府應正視問題。



教協發聲明，對教育撥款獲通過表示歡迎，相信撥款可讓學校在九月新學年或之前落實一系列改善措施，惠及幼稚園、中小學、特殊學校及大專院校學生，有助紓解學校及學生的燃眉之急。