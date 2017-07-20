﻿上月斷言「我點會賣俾黃浩呀！」 《壹週刊》揭黎智英反口覆舌

壹傳媒日前宣佈出售經營二十七載的《壹週刊》，引起員工不滿。新一期《壹週刊》以「出賣壹週刊內幕」作封面故事，披露賣盤的過程，指雜誌的員工及高層一直都被蒙在鼓裏，至今年六月初創辦人黎智英在員工壓力下會見多名高層談《壹週刊》如何救亡，當時曾表示：「我點會賣畀黃浩呀！」豈料黎智英反口，將《壹週刊》賣給黃浩。本報記者



《壹週刊》封面故事以「黎智英出賣《壹週刊》內幕」為題，報道指加入《壹週刊》二十二年的總編輯黃麗裳對雜誌被賣走感到無奈：「《壹》仔精神無㗎啦，玩完。《壹》精神係某個時空、某個階段、有某些人走在一起的一種精神。環境都不同了，而這種《壹》仔精神已經過去了。」對《壹週刊》賣盤，不單是員工就連管理層都被蒙在鼓裏。



五月中表示有買家洽購



報道指，早於一三年，黎智英已向《壹週刊》管理層警告，如雜誌見紅，只能容許做到一四年九月。



一四年佔中爆發，《壹週刊》未有執笠，但在佔中後廣告收入急轉直下，《壹週刊》虧損嚴重，多次裁員。據悉，在今年四月中，黎智英與部份公司高層聚會，指雜誌已做不下去，並提出新穎的外判方式經營：「大部份工序要盡快outsource（外判）出去，剩番十幾二十人。Cut書、只做digital、我哋要自己揸住《壹週刊》個招牌先有得做！」至五月中，有高層收到消息，指有一名買家正洽購《壹週刊》。



六月初，黎智英在多名高層均出席的飯局中說：「我點會賣畀黃浩呀！」有份出席飯局的黃麗裳聽後，憶起九五年入行時，黎智英也說過不會賣GIORDANO的一番說話。



翻查資料，九五年十月，黎智英曾出售近一成的佐丹奴股權，並聲明半年之內不會再賣手上其餘股票，但到九六年二月，半年限期未到，他就在倫敦市場沽清全部佐丹奴股票。



報道披露，在員工大會舉行前的周一，行政總裁張嘉聲，才會見《壹週刊》的主管，其間黃麗裳激動得多次拍枱，連枱上水杯也倒瀉。壹傳媒股價受消息刺激急升，一批董事手頭的股份亦水漲船高。



報道亦提到黃浩一手創辦的《Ｅ週刊》，出版半年後經營便出問題，由一書四冊變成三冊，一年內兩度裁減合共三分之二人手，部份員工要減薪。



現時《Ｅ週刊》只剩下約十名員工，位於觀塘的辦公室，月初更遭業主入稟高院，追討三個月的租金及逾百萬服務費及相關利息，並要求《Ｅ週刊》即時交還單位，黃浩於二月時已辭任公司董事。



報道指，黃浩旗下的報紙、雜誌經常標榜中立，但一家卻是前特首梁振英女兒梁齊昕的好朋友，近年經常出入禮賓府開party，更獲梁振英兩夫婦招待。



一四年佔中發生前，他與太太徐淑敏一同出任兩個紀律人員工會會長。



另外，黎智英在今期《壹週刊》專欄撰文稱「賣仔莫摸頭」、「賣《壹週刊》是不可逆轉的宿命」，又指當今傳媒正經歷世所未見的劇變，《壹週刊》面對翻天覆地的資訊科技革命，壹傳媒要與雜誌業務分道揚鑣。