 Advertisement
  • 2017年7月20日 星期四
  • 28º
  • 88%
熱門： 黃雨消委會福岡日本行李箱藏屍案DQ

日報新聞 > 港聞

﻿美股中段升25點

2017-07-20 列印
　　美國周三股市向好，杜指中段報二一六○○點，升二十五點；納指則報六三八○點，升三十五點。滙控美國預託證券價格中段見七十五點○九港元，升零點一四港元；中移動則見八十三點一六港元，升零點二六港元。紐約期金中段報每盎司一千二百四十一點六美元，跌零點三美元；紐約期油則報每桶四十六點九七美元，升零點五七美元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd