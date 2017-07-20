 Advertisement
  • 2017年7月20日 星期四
  • 28º
  • 88%
熱門： 黃雨消委會福岡日本行李箱藏屍案DQ

日報新聞 > 港聞

﻿敬業清潔工 暴雨照掃葉

2017-07-20 列印
■有網民激讚清潔工的敬業值得尊敬，體現香港精神。
Previous Next

         連日暴雨，大埔區前日最高錄得八十九毫米雨量。有清潔工人竟無懼暴雨，繼續在雨中掃落葉，不少網民大讚他敬業樂業，亦有網民慨歎辛勤的清潔工只領最低工資。

        有網民前日在社交網站facebook專頁「Tai Po大埔」上載片段，指途經大埔單車徑時，發現一名清潔工人在暴雨下，只用黑色垃圾膠袋當雨衣，頭戴一頂草帽，腳踏一雙拖鞋，默默在單車徑上掃落葉。

        有網民激讚清潔工的敬業值得尊敬，體現香港精神，指隧道沒有水浸都全靠他，認為應得加倍人工獎勵；但有網民指，這類基層工人只領最低工資，平時亦沒有人尊重。

垃圾袋當雨衣

  另有網民則歸咎天文台前日一日內發出三次黃色暴雨警告，令不少戶外工作者要在暴雨下「硬食」，十分危險。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd