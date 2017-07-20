﻿昔日無法「陀槍」感可惜 警隊「二姐」勇於挑戰

警隊近日破天荒委任有三十多年資歷的趙慧賢，出任首位女性警務處副處長（管理），打破女性「玻璃天花」之說，成為警隊史上首位「二姐」。趙慧賢接受訪問時稱，女性身份未有為她在警隊帶來歧視或困難，唯獨當年初出茅廬時女警無法「陀槍」，令她心感可惜。她定下未來三大工作目標，包括培訓未來領袖，增強對內及對外溝通。



趙慧賢(見圖)在訪問中笑言，年僅二十歲便加入警隊，「沒想過要晉升至甚麼崗位，只是一步步來，盡量學習，做好自己」，八五年仍是見習督察的她，已爭取機會提升自己，通過遴選獲警隊安排參與國際雷利計劃，與全球二十多名年輕人一同航海四個月，到訪夏威夷和巴拿馬小島，訓練耐力和體能。



九七年回歸期間，她獲委派擔任香港主權移交儀式的傳媒聯絡事務和保安小組核心成員，從未處理過傳媒聯絡工作的她，亦勇於接受挑戰。她感激警隊多年來給予不同富挑戰性的崗位，讓她得到磨練和累積經驗。



警隊內男多女少，女性一般較為「輸蝕」，但她坦言從沒因女性身份感到被歧視，指當年入學堂與男警一同接受警務督察訓練，課程和考核內容均和男警相同，「男士跑多遠，我也要跑多遠，只是時間要求不同」，只是「唯一一樣（男女）不同，就是無得燒槍」。至九五年警隊開始讓女警自願接受槍械訓練，她第一時間舉手。



被問及未來工作大計，趙慧賢指，因警隊退休潮未來一、兩年踏入高峰期，培訓人才將是重點，指今年警隊保送二十四人到劍橋大學修讀應用犯罪及警隊管理碩士課程，另會加強指揮人員訓練及增加內部溝通發揮團隊精神，並會加強對外解釋警隊工作，計劃透過個別警區或警署舉行開放日，加深市民對警隊認識。