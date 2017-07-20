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﻿定慧寺會計師被吊銷執業證書一年

2017-07-20 列印
　　兩年前大埔定慧寺女住持釋智定被揭與內地和尚結婚，以及涉擅自挪用寺院捐款後。據悉，會計師公會主動出擊，就對定慧寺處理會計帳目的會計師Lai Ka Cheung Andrew的投訴，並根據《專業會計師條例》展開紀律聆訊，會計師公會近日公佈，決定向黎氏進行紀律處分，即時吊銷其執業證書一年，並對其會計師樓作譴責，以及下令對方須就今次紀律聆訊支付七萬七千多元的費用。

　　今次香港會計師公會展開的紀律聆訊，是針對會計師Lai Ka Cheung的九宗投訴，指黎由二○一○年起的六個年度於定慧寺財務報告中，沒有或忽略遵守其專業標準及犯上專業上的失當行為。
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