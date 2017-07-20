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﻿頭條Jetso App低至41折購買 英國品牌Antler行李箱同防盜背包

2017-07-20 列印
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　　今期頭條Jetso App電子優惠券購買英國品牌行李箱，用咗堅固耐用和輕身物料，八個獨立滾輪設計，三百六十度無死角輕易推動，尺寸有二十吋、二十五吋、二十九吋，想去幾多日trip任你揀！部份甚至低至四一折，CP值高！仲有一個XD Design多功能防盜背包，暗藏式拉鏈嘅設計同防割物料夠晒安全，加上設計合乎人體工學，聽講仲減輕百分之二十至二十五重量，想孭幾耐就幾耐！而家係港九新界都有分店嘅家家換領中心用Jetso App出示電子優惠券就可以用優惠價購買得到，快啲去睇吓喇！
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