﻿三萬元資助通過 報讀上升 自資院校學位護理工管爭崩頭

特首林鄭月娥提出的三十六億元教育新資源撥款，前日獲財委會通過，報讀指定自資院校學士課程的學生，每年可獲三萬元資助，查詢和報讀自資學士課程的人數均上升，其中公開大學和東華學院的護理以及醫療學士課程大熱，出現爭崩頭的情況，恒生管理學院的管理學工商管理學士成為熱門報讀課程。



學友社和青協均指出，今年多了DSE學生查詢及考慮自資學士課程。學友社表示，放榜輔導熱線接到五百一十八人就自資學位作出查詢，佔全部查詢約一成九，比去年微升約百分之一。香港青年協會指出，今年約有一成的求助個案查詢自資學位，去年則為百分之七，上升三個百分點。學友社學生輔導中心總幹事吳寶城認為，政府提供資助予自資學士課程學生，讓同學有多一條好出路。他指本來部份同學因相關課程的學費高昂而不作考慮，但有了三萬元資助，同學多一個選擇。



報讀東華升逾五成



政府將向文憑試考得「三三二二」成績，並報讀十五所指定院校自資學位課程的學生，提供每年三萬元免入息審查資助，又向到內地升讀學士的學生提供五千元資助，估計一共有三萬九千人受惠。



公開大學公佈的聯招改選申請資料顯示，以首三志願（Band A）計算，護理學學士（普通科）成為該院校最多人報讀的自資學位，有一千零一人報讀，爭奪七十個學額；該校動畫及視覺特效學士有十個學額，但報讀競爭激烈，約三十二人爭一個學額，而今年新開辦的運動及康樂管理學士亦搶手，近十七人爭一個學額。



恒管工商管理最受捧



公開大學護理及健康學部助理教授丘瑞如表示，該校的護理學學士課程同時着重知識與技巧，是本港首間使用3D模型及動畫教授解剖及生理學，及以虛擬實境（Virtual Reality）訓練精神科護士的院校，即使今年文憑試考生人數減少，報讀人數仍保持在約一千多人。她說，課程五年制，政府的新資助「幫輕學生唔少」，吸引更多考生致電查詢。



其他院校方面，東華學院的整體報讀人數（包括學士學位及副學士等課程）亦較去年升逾五成，當中護理學、醫療化驗科學、放射治療科學，以及職業治療學等學位課程均已滿額。恒生管理學院收到二千人報讀自資學位，當中最熱門科目為管理學工商管理。