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﻿改善中小學教學質素　細節日內公佈

2017-07-21 列印
　　教育局局長楊潤雄表示，每年資助學生就讀自資學士課程的三萬元，將直接與各自資院校簽訂協議，細節安排仍有時間處理。至於三十六億元中用於改善教師質素的部份，當局會日內盡快向中小學發出通告，包括開班信予學校，希望盡快落實增加班師比的安排。

　　另外，教育界議員葉建源昨天稱，許多市民和學生質疑，為何就讀八所大學的附屬院校自資學位課程，卻不獲三萬元資助，他們認為政府應一視同仁，促請政府盡快就八大院校是否應開辦自資學位課程的定位作出檢討；前日財委會上亦有議員要求政府研究將資助擴大至八大附屬院校。教育局局長楊潤雄回應，政府本身對事情有一定看法，平衡各方面後，作出最後決定。
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