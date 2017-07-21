﻿警設反詐騙中心兩周保市民630萬

警方因應電話或電郵詐騙個案有上升趨勢，新成立反詐騙協調中心，協調警隊各部門及相關機構打擊及預防詐騙，並設立一個二十四小時「防騙易」熱線，接受市民查詢，但熱線不接受報案，需要時會教導求助市民報警。反詐騙協調中心已試行兩星期，警方指成功阻截市民免被騙款約六百三十萬元。



警方稱，現時科技日新月異，不法份子利用電郵及電話騙案等手法騙錢。今年上半年警方接獲三千五百六十一宗詐騙案，較去年同期升近二百宗。



設24小時「防騙易」熱線



而警方今年上半年接獲的科技罪案有二千七百四十三宗，涉款逾六億元，雖然數字較去年同期下跌約百分之七，但認為仍有需要進一步教育市民。去年警方全年共接獲七千二百六十宗詐騙案，佔整體罪案的一成二。



警方今年首半年接獲四百四十三宗電話騙案，較去年同期上升三十三宗，涉款近一億五千萬元。而電郵騙案今年上半年共接獲三百一十七宗商業電郵騙案，涉款逾四億元；其中涉款最大一宗是今年三月，騙徒冒充一間意大利跨國汽車公司高層，要求美國分公司職員將一筆約五千二百萬港元存入香港一個銀行戶口，事主其後發覺報警時，騙款已無法追回。



警方稱，新成立的反詐騙協調中心，會負責監察及分析騙案趨勢，制訂及實行打擊策略，並加強警隊內部與政府部門、金融機構及海外機構的協調。



新設立的二十四小時「防騙易」熱線18222，接受懷疑受騙市民致電查詢，但強調「防騙易」熱線不接受報案，需要時會教導求助市民報警。



警方稱，反詐騙協調中心在過去兩星期已試行運作，並接獲一百六十五次查詢及支援電話，成功阻截市民免被騙款約六百三十萬元。