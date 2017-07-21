﻿馮敬恩擾亂秩序罪成

部份港大學生反對李國章出任港大校委會主席，港大學生會前會長馮敬恩去年一月二十六日校務委員會開會時，圍堵沙宣道會場抗議，他被指對李國章大叫「唔好畀佢走！唔好畀李國章走！隊冧佢！隊冧佢！」（下稱涉案說話），被控刑事恐嚇及在公眾地方作出擾亂秩序行為的交替控罪，裁判官高偉雄昨裁定其刑事恐嚇罪罪名不成立，但交替控罪則成立。



辯方資深大律師李柱銘指，馮當時說涉案說話只是情緒上的發洩、內容空洞，不會令李國章受驚。但裁判官認為，沒證據顯示馮被李激怒或有接觸，但馮一看到李便連續說了兩次「隊冧佢」，是有意圖令人遭受恐嚇。惟裁判官指馮是以第三身的「佢」，而不是用「你」來描述李國章，不能推斷是說給李國章聽，故裁定其罪名不成立。



至於在公眾地方作出擾亂秩序行為的交替控罪，裁判官認同案發地點屬公眾地方，而當時人群亦從四方八面湧入，在場人士或會因馮說的涉案說話加大力度擠逼，或會令在場拍攝人士的相機或電話掉落，激使他人破壞社會安寧，故裁定其交替控罪罪成。



求情指熱愛港大 小時曾患癌



前港大學生會外務副會長李峰琦亦面對一項阻礙公職人員執行公務傳票罪，裁判官指案發環境光線充足，而控方三位證人對李的形容一致，故裁定李便是當日用雙手及身體按壓擔架床、向證人表示無人受傷及不需要救護服務，並大叫「紀文鳳詐死」的男子，繼而令其他人湧往擔架牀處，有意圖阻礙救護人員執行職務，裁定其罪名成立。



案件押後至九月二十一日判刑，其間馮李二人准以保釋候懲，不得離港，但准許馮於九月四至十日往台灣被錄取大學辦理註冊手續。



李柱銘昨午為馮李二人求情，呈上多封求情信，其中兩封分別由馮敬恩母親、現職商業電台首席智囊的陳志雲撰寫。馮母稱兒子從不埋怨家境貧窮，即使在小學六年級時患上血癌，但治療過程中從未流淚或叫痛；其就讀中四時又被證實患有腦腫瘤，使其神知不清。馮及後又不計較以較便宜的學費替同學補習，形容錢並不重要，李柱銘道：「香港有幾多人可以咁講？」



李柱銘續稱，馮自知自己有病，於是撰寫一張紙條放在銀包，寫著「若迷路，請帶我返港大」，足以證明馮熱愛港大、拼死守護港大。李柱銘讀出陳志雲及羅冠聰撰寫的求情信，陳稱讚馮自然流露真誠，抱負樸實，是有理想承擔的年輕人，縱然馮於今次案件的做法不正確，但其於接受審訊期間飽受困擾，已是對馮的懲罰，留下案底卻是永不磨滅。