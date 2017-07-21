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﻿教育局副局長 人選仍未有定案

2017-07-21 列印
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　　教育局副局長人選仍未有定案，教育局局長楊潤雄昨表示，政府仍在考慮副局長人選，將會適時公佈結果，強調挑選人選時，會考慮其能力及在該位置上可否發揮作用，政治背景、政治取向等也是眾多考慮因素之一，政府將作整體考慮。

　　而盛傳是教育局副局長人選的教育工作者聯會副主席蔡若蓮（前排左），昨未有回應是否人選之一，只表示「任何崗位都是服務中小學生，都是服務香港教育」。對於坊間有聲音反對她出任副局長，她回應指，「香港是多元社會，大家對相同事件有不同看法，現時學生能多角度思考，多角度考慮問題是好的」。
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