 Advertisement
  • 2017年7月21日 星期五
  • 32º
  • 69%
熱門： 財委會跌錢黨壹週赴日拍AV梅媽

日報新聞 > 港聞

﻿「天眼」攝揮棒40次 寵物美容師虐打柴犬兩分鐘

2017-07-21 列印
■寵物美容師被控兩項殘酷對待動物罪。
Previous Next

        三十四歲寵物美容師涉去年七月虐打寄養狗隻，被東主翻查閉路電視影片發現，有人涉以一枝粉紅色的愛心棒，在兩分鐘內擊打涉案柴犬「皮蛋」四十多次。寵物美容師被控兩項殘酷對待動物罪，昨被判罰款七千元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd