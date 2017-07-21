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﻿美股中段跌31點

2017-07-21 列印
　　美國周四股市個別發展，杜指中段報二一六○九點，跌三十一點；納指則報六三九四點，升九點。滙控美國預託證券價格中段見七十五點○七港元，跌零點二八港元；中移動美國預託證券價格則見八十二點六九港元，升零點○四港元。紐約期金中段報每盎司一千二百四十六點四美元，升四點四美元；紐約期油則報每桶四十六點八九美元，跌零點二三美元。
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