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﻿書迷拖行李箱掃貨

2017-07-21 列印
■不少市民帶同行李箱入場「掃貨」。
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　　書展踏入第二天，不少市民帶同行李箱入場「掃貨」，但有參展商慨歎人流少，推出指定書本只售十元一本優惠吸客，也有參展商售文創禮品圖開拓新市場。

　　不少市民趁書商推出折扣，帶同行李箱進場買書，亦有家長替小朋友購大量補充練習。超媒體有限公司推出包括鬼書及電腦工具書等指定書籍，以十元一本優惠價出售，買滿二十元再加五元，便可以換購精品。書店職員認為，今年「旺丁不旺財」，去年推出一百元一袋書時反應較為熱烈。

　　另一參展商突破機構則推出互動遊戲環節，享應現時盛行的「Book Cafe」概念，圖打破書店只能賣書的框架。
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