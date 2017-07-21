﻿聘請獸醫成本過高 抗生素須處方港農場恐紛結業

港府早前訂出對抗惡菌的十九項行動目標，當中包括要求雞豬場負責人日後使用抗生素須經獸醫處方，惟業界擔心本港能診治禽畜的獸醫寥寥無幾，請人困難之餘，成本隨時以百萬計；禽畜甚至因延遲治療，隨時引發大規模病發。



現時本地雞豬場獲漁護署發出六個月有效期的抗生素許可證後，可自行購買及管有二十種抗生素，治療禽畜疾病。但政府日前發表為期五年的《香港抗菌素耐藥性策略及行動計劃》，建議兩年內向禽畜飼養人逐步停發許可證，要求日後使用抗生素時須經獸醫處方。



本身為豬農的香港農業聯合會主席陳建業不諱言，雞豬場要與獸醫合作絕非易事，「香港大部份都是寵物獸醫，且沒有提供上門服務，要他們到雞豬場診症，相信沒有獸醫願意做」。新措施亦將進一步加重業界負擔，「現時看一次獸醫要數百元，但農場雞隻及豬隻有成千上萬」。陳建業強調，業界已甚少濫用抗生素藥令禽畜快速生長；只有在禽畜患上細菌性疾病，如鏈球菌、沙門氏菌、芽孢桿菌等才會用藥。



業界憂病疫大規模爆發



豬農蔡志偉指，農場主人每日不同時段都會觀察禽畜健康情況，因此能盡早分辨患病禽畜，給予治療；但日後要等待獸醫發出抗生素處方，禽畜或被延遲治療，「牲口二十四小時都可能病，如果是深夜或者公眾假期時才發現有病，醫生還會不會過來偏遠郊區看症？」他又擔心，若坊間獸醫人數不足讓禽畜及時得到治療，在本港密集式飼養禽畜的環境下，隨時引發大規模病發，治療和飼養成本也隨之大增。



香港養豬聯合總社理事鄭嘉成則稱，為了確保能準時看症，農場只好僱用獸醫作長期員工，但專業人士月薪動輒以「十萬八萬元」計算，農場難以負擔，估計將來只能將禽畜加價出售，「營運成本增加，也只能讓市民捱貴肉」。



在廣州從化經營活豬養殖場的廣州豐和農牧有限公司總經理馮國平更估計，新措施會引發雞豬場結業潮，「如果行家次次都要搵獸醫處方，絕對會影響營運，一定經營不來」。新界養雞同業會副監事長李良驥指，本地農場現時幾乎完全無與坊間獸醫聯絡，具備農場應診經驗的獸醫屈指可數，「如果斷錯症導致雞和豬死了，責任由誰來負？」



首批港獸醫 六年後畢業



全港首個獸醫課程將於今年九月開辦，城大動物醫學院副院長鄭淑嫻直言，要等六年後才有首批學生畢業，預計首屆畢業生會有十至十五人。不過李良驥認為，即使是專科學生也需時間累積看症經驗，批評政府操之過急，未能認清市場上獸醫人手情況。



