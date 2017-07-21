﻿迷你倉經營變亂局 加盟商炮轟「儲存易」

部份迷你倉集團以特許經營方式營運，但自去年發生迷你倉奪命大火後，多個政府部門加強監管。《東周刊》報道，大搞特許經營的「儲存易」最近遭多名加盟商炮轟，質疑集團將違規責任卸膊給他們，如要求他們自費改建，結果有人因要承擔改建費而瀕臨破產，最終走上自殺不歸路。



去年六月發生牛頭角迷你倉奪命大火後，消防處按現行法例向全港儲存倉列出多項要求，撥亂反正。「業內絕大部份迷你倉都未能達到消防處的要求，故很多行家都十分頭痛，因為要拆掉全場倉廂重新砌過，不但花費巨大，更會因而減少倉廂數目或面積，影響收入，可謂兩頭蝕。」一名迷你倉經營者說。



生意遜預期陷財困



行內以特許經營聞名的「儲存易」，近日更遭多名加盟商炮轟，質疑集團將違規責任卸膊給他們。儲存易於○五年推出特許經營，現時旗下有一百三十多間迷你倉，約七成是由加盟商營運，其中一名加盟商是五十四歲的高志雄。一名加盟商透露：「高先生兩年前把百多萬元資金押注做迷你倉加盟商，可惜生意遠較預期少，不久便出現財政問題，今年初再被消防處指違反消防條例，儲存易要他自費修正問題，以致其情緒更為低落。」高志雄疑因瀕臨破產，今年五月二十七日被發現在其迷你倉內燒炭自殺身亡。



有加盟商又爆料，指『儲存易』不但舊倉問題多，新倉也沿用舊格式，一間位於牛頭角的迷你倉於今年五月開張，但記者視察後發現，倉廂之間的通道不足法定的二點四米闊度。記者致電「儲存易」老闆陳啟豪的手機查詢，接聽的女子稱陳不在港，未能即時回覆，但會跟進相關查詢。



亞洲迷你倉商會執行董事Luigi La Tona估計，三至四成迷你倉在未來一年會倒閉。香港迷你倉總會會長洪家棋表示，要符合政府所有要求，動輒也要花費百萬元進行改建，且工程進行時又需另外安置租客的貨物，很易令公司出現經營困難，要求政府為業界提供免息貸款，以助渡過難關。



