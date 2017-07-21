﻿顧及基層街坊不賺盡 菜檔賣平貨「捱義氣」

在商業掛帥的香港，小店經營困難，經營得到又能錫住升斗市民的荷包就更加難。在街市賣菜的黃婆婆二十年如一日，椰菜只賣兩元半一斤，即使一度蝕住做，賣平菜的信念亦從未改變，「自己都係窮人出身，都想基層有新鮮的平價菜食」。



六十七歲的黃錦姬婆婆，每早七時隻身到馬鞍山頌安街市開檔，除大年初一至三，其餘日子風雨不改。《東周刊》到訪當日適逢周六，幼子譚志明亦來幫忙。「萬福蔬菜」裝修簡陋，所有瓜果蔬菜只用發泡膠箱盛載，但每公斤售價不超過十元，比毗鄰檔口平均低三成，每逢買餸黃金時間，母子都忙個不停。



黃婆婆九七年搬入街市前，一直在深水埗順寧道擺街檔，「一日搵十六個銀錢，搵埋搵埋俾食環捉一次就罰成千蚊，貨仲要全部沒收。」其後黃婆婆一家四口成功上樓，由板間房搬入馬鞍山公屋，生活才好轉。至頌安街市落成，黃婆婆向友人借款數千元，成功投得菜檔。



惟好景不常，開檔不久黃伯突然身故，意興闌珊的黃婆婆遂向外判管理公司提出退租，亦作好賠錢打算，「點知老闆話如果經濟困難就開個價，只要我肯繼續做就得。」獲減租六成的黃婆婆自此下調菜價回饋街坊：「老闆幫我，我就幫番人，自己都窮過，菜盡量賣平啲，等班街坊有新鮮菜食。」租金至○三年回復正常水平，黃婆婆仍舊不加價：「我哋賺到盡，苦嘅係街坊。」



黃婆婆為人爽直，對客人和兒子同樣粗聲粗氣，譚志明憶述當年會考失敗，打算幫忙開檔，「有日佢喺檔口發火大鬧，話我留喺街市無用，跟住就趕我走。」黃婆婆這一罵當頭棒喝，譚志明遂憑自學升上預科，順利大學畢業投身會計界，更成為「白武士」嚴控運輸成本，讓一直蝕錢的菜檔轉虧為盈。「到阿媽老，我同阿哥繼續經營呢個檔，唔會令街坊失望。」



