﻿二手成交急速降溫 藍籌屋苑紛錄減價

《東周刊》報道，多間大行早前對樓市大吹淡風，部份更揚言本港樓價已見頂，將出現大幅度調整，加上港府連番出招打擊樓市，新一屆政府上場後會否加辣，成為壓倒樓價的最後一根稻草。業內人士坦言，樓價升勢放緩，被市場視為「跌市」先兆，投資者成減價先頭部隊，趁樓市高位先行套現離場。



世紀21奇豐物業分行經理莊瑞生透露，早前高價放盤的業主現時雄心不再，願意逐步下調「心水價」至市價水平。馬鞍山海典居新近一宗交投，該單位半個月間旋風式劈價，原叫價一千五百五十萬元，經議價後累減二百七十萬元，以一千二百八十萬元沽出，減幅高達一成七。



業界稱買賣觀望



二手屋苑成交萎縮外，市場由新盤主導，不少業主願意下調叫價。「荃灣區年初至今已有多個大型新盤推售，睇樓客少咗好多，業主旺市鐵價不二，現時普遍肯減半成。」香港置業分行高級營業經理林冠宏表示，美孚新邨有低層三房戶以一千一百八十八萬元沽出，成交價較三個月前的放盤價減六十二萬元，即約半成。



美聯物業高級營業經理鍾家豪表示：「率先減價的以投資者及收租客較多，用家仍在觀望中，大多認為一動不如一靜，想再睇定情況先決定。」



此外，市場亦有持貨多年的用家決定跟隨，區內指標屋苑新都城乍現低於「六球」成交。屋苑三期高層戶，不足一個月累減四十二萬元，叫價可謂級級跌。



「現時大多的減幅都未去到劈價，買賣雙方都仲觀望緊，業主唔想賣平咗，買家唔想買貴咗。」祥益地產客戶經理古文彬透露，買賣雙方仍在角力，惟市場已出現一班等「執平貨」的睇樓客。「大家對於樓價的走勢預期不一，現時我哋就夾喺中間，買家拎份報紙讀畀我哋聽，話跟住供應多，大行又唱跌，樓價實跌㗎喇，業主又拎份報紙嚟，話邊度邊度又創新高，樓價無得跌㗎喇。」有代理坦言，部份業主若企硬分毫不減，單位短期內難以沽出。



