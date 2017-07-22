﻿一周奪51命 流感院內爆疫

夏季流感疫情持續爆發，醫院管理局及衞生防護中心昨天公佈多宗感染個案，共有三十四人中招，包括兩間公立醫院病房及安老院出現小型爆發，另有一名四歲男童因流感出現肺炎、休克及腦癇等併發症，情況嚴重。上周四至本周三的一個星期，再多五十一人因流感死亡；兩個半月已累計有二百零八宗嚴重流感死亡個案。面對嚴峻疫情，醫管局首次出招向私院借牀，聖德肋撒醫院下周三起將提供四十八張牀位，接收鄰近伊利沙伯醫院病人，病人只需付一百二十元公院住院費。醫管局預計耗資二千萬元，並正與其他私院商討借更多牀位。



衞生防護中心昨天公佈，一名有長期病患的四歲男童，本周三出現發燒、痰量增加、呼吸困難及抽搐等病徵，被送往伊院兒科深切治療部，臨牀診斷為甲型流感併發肺炎、休克及持續腦癇狀態，情況嚴重。另伊院內科男病房、明愛醫院內科及老人科復康女病房，以及土瓜灣一間安老院，合共二十九名院友及四名醫護人員感染甲型流感。



四歲童併發症 醫護也中招



醫管局總行政經理張子峯透露，公院本周採集的呼吸道樣本中，四成流感病毒呈陽性，比率創歷史新高。過去兩周，急症室求診人數有十多天持續逾六千人次，經急症室入院留醫內科病房亦逾一千人次，內科、兒科及骨科病房的病牀佔用率超過百分之百，更有一百二十一名病人在急症室滯候逾十二小時才獲安排上房，情況以伊院和聯合醫院最為嚴重。



醫管局聯網服務總監張偉麟公佈，因應「流感大流行應變計劃」與聖德肋撒醫院達成協議，下周三起至九月三十日將提供四十八張牀位，初期主要接收鄰近伊院住院少於七日的病人及處於康復期的術後病人，病人只需支付公院每日一百二十元住院費，醫管局則負責支付每日五百元醫生診症費，及以二等病房半價計算的其他收費。



公院借私院牀 病人每日宿費120元



他指，醫管局預留約二千萬元應付開支，並正與數間私院洽談協作，「（公院）一千五百張病牀插針在病房，（私院提供的牀位）多一張就多一張」。



醫管局亦採取其他應變措施，包括加強基層醫療服務，增加共約八千三百個普通科門診籌額，如有需要將暫緩非緊急服務，並跟聖約翰救傷隊、私家醫生等機構部門合作，以紓緩公院負荷。



病人權益協會幹事彭鴻昌指，新措施是「無辦法之中嘅辦法」，實際效用亦要視乎醫院的內部協調。香港急症科醫學院副院長蕭粵中則表示，今次是公私院首次就流行症毒作同類臨時應變措施，雖然力度不大，但相信分擔到一定醫療壓力。