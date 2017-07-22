﻿「網上情緣」「假冒官員」涉款逾億 港台聯手破詐騙黨拘53人

台灣刑事局偵查第七大隊聯同本港警方商業及罪案調查科，於去年十二月展開代號「淨朋專案」行動，以遏止兩地騙案之上升趨勢。其間發現一個跨境詐騙集團，假冒本港海關關員、博彩公司主管及投資顧問，透過社交平台結識台灣中年女性，假意交往，然後以借貸或協助投資等藉口，騙事主匯款至香港指定銀行戶口，其中一名女事主被騙走一千七百萬元新台幣（折合約四百三十六萬港元）。
港銀行經理落網
該集團成員又假冒警察、健保局及醫院，致電受害人稱其牽涉刑事案等，要求匯款至指定銀行戶口。集團同時招募台灣人到本港、內地旅遊、或從事外匯工作獲巨額佣金，誘騙其到港開設銀行戶口，以清洗黑錢。集團涉及台灣當地二百二十宗騙案，涉款高達約四億四千萬新台幣（折合約一億一千三百萬港元）。
本月十七至二十日期間，兩地警方蒐證後採取拘捕行動，合共拘捕四十四男九女（年齡介乎二十至六十一歲）。台灣方面拘捕四十五人，包括兩名疑是主謀的姓張及姓呂男子；本港警方亦在香港拘捕八人，包括五名港人、兩名內地人及一名台灣人；其中一名被捕港人任職銀行經理，涉嫌協助集團開戶口洗黑錢。行動中，兩地警方搜獲逾一百件證物，包括電腦、手提電話、銀行卡、現金及點鈔機等，並凍結四百二十六萬港元贓款。