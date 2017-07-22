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﻿屯門三野豬 輕鐵軌道漫遊

2017-07-22 列印
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　　屯門有野豬出巡！昨晨約七時半，兩隻灰色成年野豬，疑覓食闖入輕鐵泥圍站對開草叢，更一度闖入路軌範圍（見圖），市民途經發現報警。警方接報到場前，其中一隻野豬疑吃飽返回山上，遺下同伴獨自在附近一帶覓食。警員到場召漁護署人員到場處理。

　　漁護署人員到場，擔心野豬會影響列車安全，於是先將野豬趕至近花槽一邊，漁護署人員又預備麵包引誘，試圖將之引入鐵籠，警員則持盾牌在旁戒備。惟野豬卻不為所動，雙方對峙期間，不少市民在附近的行人天橋上圍觀。

　　對峙約三小時後，獸醫到場向牠射麻醉槍，野豬被檢走。漁護署發言人表示，該野豬為成年雄性，長約一點二米、重約五十五公斤，獸醫確認其沒有受傷後已放返山林。另外昨日下午三時，漁護署又在現場再捕獲一隻二十公斤重的未成年野豬。
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