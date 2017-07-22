﻿擒「恐怖份子」拆「炸彈」 香港站反恐演習駁火逼真

為測試及提升專責反恐單位，及前線單位的指揮及協調能力，並提升警隊與港鐵在處理緊急事故時的協調和溝通，警方昨在港鐵香港站進行反恐演習，模擬有恐怖份子持槍及斧頭襲擊，以及放置炸彈。大批手持長短槍及穿避彈衣警員衝入站內與恐怖份子駁火，傳出多響槍聲，氣氛緊張。最後將恐怖份子制服及拆除炸彈。



今次反恐演習代號「猛龍」，歷時一個多小時。參與演習有警方反恐特勤隊、港島衝鋒隊、鐵路警區、爆炸品處理課及警犬隊，連同港鐵公司聯合進行。演習於昨凌晨二時在港鐵香港站進行，凌晨三時許結束。模擬站內有一名可疑男子攜槍及斧頭出現，並向站內乘客及其他人施襲。



大批全副裝備反恐特勤隊警員，連同衝鋒隊及鐵路警區人員，攜同警犬接報趕抵，港鐵亦在站內發出廣播稱發生突發事件着乘客離開。



警員疏散乘客後，多名全副武裝的持槍警員進入站內搜捕可疑人士。突然站內傳出數響槍聲，現場氣氛緊張，接着看見一名持槍及斧懷疑恐怖份子男子被警員制服。



其間警員在站內一個花槽發現可疑物品，懷疑為計時炸彈。可疑物品有時鐘及電線裝置，人員隨即通知爆炸品處理課人員到場，用獨眼龍拆彈機械人將炸彈拆除。



警方稱，今次反恐演習，目的是測試及提升專責反恐單位及前線單位的指揮及協調能力，強化人員的專業知識及處理恐襲事故時的應變能力，並提升警隊與港鐵公司在處理緊急事故時的協調和溝通。



警方重申目前沒有具體情報顯示香港可能成為恐怖襲擊的目標，本港受到恐怖襲擊的威脅程度仍然維持在中度水平。為確保警隊在反恐的層面上維持高水平的戒備，警隊會定期舉行反恐演習，以進一步完善各項反恐應變計劃並加強與其他私人機構的協調。