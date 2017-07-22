﻿著書憶被綁架心路歷程 羅君兒勇敢求存

Bossini創辦人羅定邦孫女羅君兒遭綁架後兩年多後，出書剖析被禁錮四日的心路歷程。不少人均驚訝她竟可與綁匪分享夢想及人生觀等話題，羅君兒日前接受專訪時說，自己早在被綁架的第二日，已有寫書的想法，將她被禁錮時的所思所想，毫無保留地寫出來，目的是要鼓勵讀者不要放棄，「當我寫得如此詳細時，大家就會明白我在當中的掙扎。」



羅君兒近日推出新書《歷劫生命》，詳述她在綁架案期間的經歷。她坦言，早在被綁架的第二日，儘管未知何時獲釋，更不知有沒有生存機會時，已有寫書的打算，「雖然這個只是我的個人經歷，但我認為得出來的啟發，是可以分享給大家，鼓勵大家不要放棄。」但更教人吃驚的，是她處於生死未卜的時刻，竟多次主動與綁匪攀談，談人生夢想，說愛情觀，並要求對方跟她勾手指尾，承諾不要傷害她。她坦言這些都是當時想到的求生策略，「當你要生存時，你會找機會去令自己相信我還可以生存。」



跟綁匪談人生夢想



寫書可以是一種治療的過程，也是對自己是否已經衝破陰影的一次測試。結果，這一本書，羅君兒由一開始以英文書寫，其後再自行翻譯成中文，過程足足用了一年半。在著書期間，她告訴自己，要盡量以平淡的筆觸記錄事件，但寫到其中兩個部份，她總禁不住情緒反應。



第一個部份，是羅君兒的父親首次得悉，自己女兒被綁架的一刻，她說：「因為他要承受至親的人不見了的壓力……一定很難受。」她筆下的父親，面對突發事件處變不驚，先寫下二十多頁的「案情」，以判斷下一步行動，其後多次在電話中與綁匪討價還價，成功為警方爭取更多部署時間及影響對方的決策。她說，父親在她眼中，一直都是一位極優秀的談判專家與商業家，但經歷綁架案後，她更看到父親的睿智中，隱藏着對家人無私的愛。



另一個部份，就是她被綁架的第三日，綁匪當日刻意探問她晚飯希望吃甚麼，更向她表示，如無意外，她很有可能當晚就能回家，一度為她燃起希望。然而，經過一輪擾攘後，承諾最終無法兌現，令她非常絕望，「寫到這裏，我仍記得自己的無助，因為當時我完全不知自己的生命去向，我最後用了很大的努力，才能令自己相信依然有將來。」



專注創作療傷



獲釋後，羅君兒在之後的三、四個月仍活在陰影下，「如果家中有門窗沒有鎖上，我會很害怕，亦完全不想跟朋友提起這件事。」不過，她想起被綁架期間，曾經與對方討論過夢想的話題，她更在山洞內許下承諾，要將全部的精力與時間，投入在自己認同的工作上，於是她決定專心創作去療傷。她坦言，現在的她比過去更能專注於創作，思考亦比過去開闊，「以前的我是比較率性及隨心，現在的我不止活在當下，更希望我的作品可以影響人，令人在生活上有藝術的元素，亦可以幫助人正面思考人生。」