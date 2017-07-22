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﻿ 「頭條大激賞」逾$1000萬勁獎 OTO挨挨鬆及按摩產品等你贏！

2017-07-22 列印
■OTO挨挨鬆及按摩產品非常吸引！
■有讀者中咗泛華發行$30電子現金券，馬上就可以去書展用。
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　　「頭條日報大激賞」空前激送總值超過一千萬獎品，送足六個星期，勁多人日日Keep住玩呀！今次大激賞送超過百萬份「即SCAN即中獎」，食嘅買嘅都有，仲逢嘟必中！有讀者中到泛華發行三十元電子現金券，即去灣仔書展泛華攤位，用Coupon買正價書滿五十元減三十元，等於打四折，平上加平！而今次頭炮第一階段「NO.1粉絲勁獎」係送總值超過十五萬按摩產品，包括OTO超級挨挨鬆按摩椅（每部價值二萬二千八百元）及Wonder Hand魔術手（每部價值二千四百七十五元），名額共二十九名，至啱生活繁忙嘅香港人relax享受吓啦！

周六都有得玩

　　想贏獎好簡單，只要答啱即日問題就有機會參加抽獎，啲問題亦好有趣，除咗問《頭條日報》相關內容，仲有好多生活冷知識嘅題目，只要上網搜尋吓，應該難唔到大家！小編準備咗今期星期一至五嘅問題同答案，快啲睇吓你答中幾多條啦！參加又答中嘅朋友，恭喜你有機會參加抽獎喇！首階段玩到七月二十八日，今日星期六都有得玩㗎！另外仲有大量「即SCAN即中獎」等你掃，快啲開Jetso app參加啦！
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