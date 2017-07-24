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捐全身七器官 大愛「天使」救三命

2017-07-24 列印
■該女病人捐出器官，心、肺及肝的移植手術日前在瑪麗醫院完成。
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        一名三十五歲女病人上周中風離世，家屬同意捐出其心、肺、肝、兩個腎及一對眼角膜，肝已移植給一名肝衰竭男病人，兩個腎將捐給兩名腎病患者，讓三人重燃生存希望。

　　這名三十五歲女病人上周五中風離世，伊利沙伯醫院徵詢其家屬意見後，保留其心、肺、肝、兩個腎臟及一對眼角膜。肝已成功移植給一名六十六歲患乙型肝炎致肝衰竭的男病人，兩個腎將分別捐給兩名長期洗肚的病人。伊院感謝女病人及家屬支持器官捐贈。

　　香港器官捐贈行動組聯席召集人雷兆輝認為，病人家屬經歷喪親之痛，仍同意捐出器官，令人動容。他認為，今年五月的鄧桂思事件，影響市民器官捐贈的信心，令今年上半年遺體捐出器官數字只及去年全年的一半，甚至有市民退出器官捐贈計劃。他呼籲市民勿受個別事件影響，捐器官救人，遺愛人間。
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