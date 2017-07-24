﻿「新界王」一生傳奇 劉皇發離世

新界鄉議局前主席劉皇發昨凌晨在屯門家中離世，享年八十歲。劉在屯門龍鼓灘村土生土長，二十四歲任村代表，踏入政壇，自八○年起出任鄉議局主席長達三十五年，是九屆立法機關議員，在政界舉足輕重，並坐擁逾六百幅新界土地而被稱為「新界王」。前年立法會表決政改方案時未及時到達，大批建制派議員「等埋發叔」間接令政改方案胎死腹中。



劉皇發長子、現任新界鄉議局主席劉業強昨午發表個人聲明，指「懷着沉痛的心情」宣佈父親劉皇發於昨日凌晨在家中安詳離世，他臨終前家人一直隨侍在側。他又多謝各界慰問與關心，有關喪禮安排將於稍後公佈。



新界鄉議局網頁主頁昨天轉為黑白色，發聲明對劉皇發離世表示深切哀悼，讚揚劉「一生愛國、愛港、愛鄉」，任鄉議局主席期間「以無比的努力和堅毅的精神」捍衛及守護新界原居民的合法傳統權益，並將該等權益寫進《基本法》，對新界和香港社會安定繁榮作巨大貢獻。



劉皇發一九三六年十月十五日在屯門龍鼓灘村出生，出身農民貧戶，為家中獨子，初中畢業後協助父母務農，後來在元朗開雜貨舖經營小生意，婚後與妻子吳妹珠育有五名子女。



24歲當選村長 踏上從政路



劉一九六○年以二十四歲之齡，獲前任新界鄉議局主席陳日新支持，當選龍鼓灘村村長，成為當年最年輕新界村長，踏上從政之路。六六年，劉獲選為屯門鄉事委員會副主席，一九七二年，他成功說服龍鼓灘村民出售地皮予政府用作英軍操炮區，獲港英政府賞識。



參與起草《基本法》 獲委立法局議員



劉皇發自一九八○年起出任鄉議局主席，長達三十五年，於一九八二年出任屯門區議會主席，並於一九八五年獲委任為《基本法》起草委員，同年獲政府委任為立法局議員，其後憑鄉議局或區議會功能組別自動當選立法會議員，共擔任九屆立法機關議員，期間他曾是自由黨創黨成員，後來○八年退黨，再於一三年成為經民聯創黨成員之一及該黨榮譽主席。



回歸後，劉一九九八年及二○○五年，先後獲特區政府頒發金紫荊星章和最高榮譽的大紫荊勳章。他每年農曆年初二、車公誕都代表鄉議局為香港求籤，每次都成為傳媒報道焦點。○九年他獲前特首曾蔭權邀請加入行政會議，攀上從政生涯最高峰，惟他一○年被指申報利益時漏報多項物業買賣，據其事後再作申報的資料顯示，當時共擁有逾六百幅新界土地。



近年最為人熟悉的事蹟，要數前年立法會表決政改時，三十多名建制派議員以「等埋發叔」為由，在投票時集離場，政改最終被否決，當時劉皇發趕到後說：「我自己遲咗，對唔住。」



前年起政界屢次傳出劉皇發病重的消息，同年五月他突然宣佈放棄角逐連任鄉議局主席，同年長子劉業強順利「接棒」，在無競爭下當選鄉局主席，此後劉皇發亦鮮有公開露面，劉皇發翌年亦辭任屯門區議會主席，結束三十多年區議會工作。