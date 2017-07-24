﻿女兒質疑心跳儀聲量遭調低 留院老婦猝逝瑪嘉烈不察

女病人在醫院病逝，醫護人員竟然不知情，由親人探病始發現。死者女兒趙女士質疑，瑪嘉烈醫院把監察母親心跳的機器聲響調至極微，即使心跳轉弱，也不能警示醫護人員到來急救，錯失救回機會。瑪嘉烈醫院回應指，女病人屬自然死亡，否認出錯。醫委會、醫管局公眾投訴委員會正處理親人的投訴。



事發在去年三月二十八日，趙女士母親、八十八歲的甄XX因氣促到瑪嘉烈醫院求診，診斷患急性肺水腫及肺炎，被安排入住內科病房。同年四月六日早上十時，家屬到來探訪時，發現她心跳停頓，隨即通知醫護人員，但在十時三十二分證實不治。



女兒探病發現母親無心跳



趙女士指出，當天早上六時她才「啱啱餵完佢（死者）飲水」，母親神志清醒，然後離去，數小時後，其姊到來探望母親，發現心臟監察機顯示其心跳為零，質疑為何醫護人員沒發現，她炮轟瑪嘉烈對病房監察不足，沒有察覺母親情況轉差；又哭訴院方把心跳機聲響調至極微弱，疑機器測到心跳停頓，發出微弱聲響，最終母親「死咗都無人知」。



瑪嘉烈醫院回應指，病房護士當天分別於早上九時、九時半及九時五十分為病人檢查維生指數及餵水，並記錄其血壓及心跳。同日早上十時零五分，護士檢查病人的心跳停頓，立即通知醫生；惟病人仍告不治，就此向家屬致以深切慰問。院方又解釋，儀器並無靜音功能，事發後檢查機器，發現運作正常，未有承認是否涉及醫療失誤。



另外，作為退休護士的趙女士，翻查母親生前醫療排板時，發現一張用藥指引。她指，文件向醫護人員列明，要所有病人先試Augmentin（安滅菌）這種「較普通及便宜」的抗生素，三日後如無進一步改善才可轉用「較昂貴及強效」的Tazocin（特治星）。她擔心主診醫生只按有關指引工作，而非根據病人需要處方合適藥物，令母親延誤治療。



院方指治療方案合適



瑪嘉烈醫院回應指，趙女士母經醫生臨牀診斷後，認為安滅菌較合適其情況，強調院方按既定使用抗生素的指引及病人需要，為其制定最合適的治療方案。