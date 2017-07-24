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﻿多次要求見主診醫生被拒

2017-07-24 列印
　　死者女兒趙女士亦投訴，曾多次就母親病情，要求會見主診醫生，卻被拒絕，無法為母親離世做好心理準備。負責處理事件的工聯會立法會議員麥美娟建議，院方應盡快檢討，以免同類事件重演。

　　趙女士指，早於去年四月三日，即母親死前三天，曾因吞嚥問題一度無法進食及喝水，欲向主診醫生了解母親病情，以及要求為母親吊鹽水，以免她無法進食而肌餓，惟多次要求見醫生卻遭拒，醫生只願以電話簡單講述，致趙女士一直無法得知母親確實病況，認為院方與家屬間的溝通嚴重不足。

　　立法會議員麥美娟指，相信病房監察有漏洞，才令趙女士對院方失去信心，並引發是次爭拗。她要求瑪嘉烈醫院盡快就此作出回應，並盡快加強及檢討和家屬之間的交流，以及檢視病房監察、儀器等配套，避免同類事件重演。
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