﻿12船員墮海全獲救 運砂船風暴中心起火沉沒

一艘內地運砂船，昨日在本港以東四十海里內地水域，風暴洛克中心位置，疑因船艙起火沉沒，船上十二名內地船員全部墮海。飛行服務隊直升機接報後趕赴現場，與內地救援人員在風暴中心及怒海中將全部船員救起。其中六名船員被救回港，當中三人送院。



肇事沉沒內地運砂船「南輝68」，據悉載着約三千噸砂石，由中山開往福建泉州途中。至昨晨七時許，運砂船駛至香港以東約十海里，惠東大星山東南對開內地水域時，船艙引擎突然起火。船員一度救火但無效，運砂船同時開始傾側及下沉，船員其後被迫穿上救生衣後棄船及墮海。廣東省海上應急搜救中心獲悉後，隨即展開搜救行動。



政府飛行服務隊接表示，他們於早上九時二十四接獲香港海事救援協調中心通知有內地船隻遇險要求協助救援消息後，派出一架定翼機及兩架超級美洲豹直升機前往拯救，並於十時五分抵達搜索現場進。



海浪達三至四米高



同時珠海亦派出一艘救援船「南海救101」及一架直升機在現場進行粵港聯合搜救行動。據悉，當時運砂船出事所處位置，正是風暴洛克的中心位置，現場天氣惡劣，雲底高度低及大風，風速達三十海里，海浪達三至四米高，增加了救援難度。



政府飛行服務隊直升機抵達現場時，運砂船幾乎完全沉沒，墮海十二名在怒海中漂浮待救，幸他們均穿上救生衣。由於現場海面風浪大，各船員被大浪沖散在海面不同位置。經過一個多小時搜救後，香港飛行服務隊直升機成功救起其中六人，並將他們載返赤鱲角機場總部，其中三人輕傷，要召救護車送北大嶼山醫院，治療後無大礙，餘下三人則交警方及入境處跟進，稍後將返回內地。



另外，四名墮海船員，則由珠海直升機及救援船隻救起返回內地。至中午搜救人員發現剩餘兩名遇險人員乘黑色救生筏在小星山以北海面漂流，並由附近一艘增援船隻「華順」輪安全救起。直至昨午十二時五分，香港政府飛行服務隊證實墮海十二名船員全部獲救後收隊。



