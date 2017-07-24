﻿港珠澳橋躉遇潮漲 兩釣魚漢被困

兩名中年釣魚漢，昨日三號風球下，在赤鱲角機場對開港珠澳大橋一條橋躉垂釣，其間突然潮漲，兩人登時被水圍困無法返回岸報警。水警輪接報到場將兩人救起，沒有受傷。兩事主獲送回岸後自行離去。



昨晨八時許，兩名熱愛釣魚中年男子，在三號風球高懸下，結伴到機場南跑道對開近沙螺灣的港珠澳大橋一條橋躉，趁潮退步出海至橋躉垂釣，但未有為意漲潮時間，稍後迅速潮漲，兩人被水圍困未能返岸。在風暴迫近，兩人恐有意外大驚報警。水警輪及消防接報到場，將兩事主救起，他們沒有受傷，事後警員登記兩人資料，將其送返沙螺灣碼頭上岸離去，毋須送院。案件列求警協助處理。