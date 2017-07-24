﻿陳健波認為 適時改議事規則防「拉布」

為針對有議員「拉布」，立法會財委會主席陳健波昨接受訪問時表示，雖然新政府上場後氣氛有所緩和，惟四名非建制派議員被取消議席後，泛民議員已明言若政府不作出讓步，便會癱瘓立會，形容立法會正面對「十號風球」，因此「要做好個啲防風措施」，又認為現時是合適時間修改財委會《會議程序》，恢復議會運作。



陳健波續指，議員提出的臨時動議並無約束力，經一輪發言後往往被否決，批評有議員透過提出大量臨時動議，企圖「拉布」，又說現時在財委會上，議員如被趕出會議廳後，可再重返會議廳開會，認為財委會應仿效大會，不容許被趕的議員即日再參與會議，以提高阻嚇力，同時能省卻趕人離場的時間。



他透露，正研究限制議員提出休會或中止待續，並縮短打鐘時間，由五分鐘減至一分鐘，以加快會議進度。