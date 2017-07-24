 Advertisement
  • 2017年7月24日 星期一
  • 29º
  • 84%
熱門： 流感劉皇發日本腦炎書展一地兩檢

日報新聞 > 港聞

﻿私家車藏三警棍十粒「偉哥」

2017-07-24 列印
　　警方一輛衝鋒車昨日在牛頭角進行反罪惡巡邏時，發現一輛停泊路邊私家車形迹可疑，截查後在車上檢獲三支警棍型電筒及警棍，以及多粒俗稱「偉哥」第一部毒藥，遂將司機拘捕及帶署調查。

　　昨凌晨4時許，東九龍衝鋒隊一輛警車在牛頭角進行反罪惡行動，警車巡至馬蹄徑時，發現一名男子坐在一輛停泊路邊私家車司機位，覺得可疑上前截查時，在車內檢獲三支警棍型電筒及警棍；以及十粒俗稱「偉哥」的第一部毒藥，姓容(三十九歲)司機涉嫌藏有攻擊性武器及藏毒被捕。警員事後將被捕男子及檢獲證物一併帶署調查。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd