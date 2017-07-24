﻿細菌有益健康 玩泥沙增免疫力

不少父母在子女嬰幼兒時期，十分注重環境衞生，避免孩子接觸細菌。不過，經科學家長時間的研究發現，年幼兒童，尤其是初生嬰兒，適量接觸細菌，有利免疫系統發展，可減少哮喘等敏感症狀。文：黃慧心



消毒藥水、潔手液、濕紙巾向來是媽媽的「出街三寶」。保持個人及環境清潔衞生雖然是應該做的事，但不代表要令孩子與細菌及微生物隔絕。新出版的《泥土有益——病菌對兒童發展免疫系統的好處》（Dirt is Good : The Advantage of Gems for Your Child's Developing Immune System）一書，由美國芝加哥大學外科學系教授兼微生物中心總監Jack Gilbert，與聖地牙哥大學兒科學系教授兼美國腸道計畫聯合創辦人Rob Knight合著，把多年研究人類微生物的結果編撰出版，扭轉大家對細菌的負面印象。



過度消毒 易敏感哮喘



Gilbert接受美國傳媒訪問時指出，坊間對細菌有錯誤認知，以為必定對人體有害，其實人體內有大量有益的微生物，可協助消化食物、製造維他命、保護人類遠離疾病、調整免疫系統，「微生物令我們繼續生存，若然把它們殲滅，反而會置我們於險地。」他表示，癡肥、哮喘、敏感、糖尿病、腸易激綜合症及乳糜瀉等病症，正是與過度殺絕細菌有關。



Knight的兒子Dylan正是一個例子，出生時因胎糞入肺，為免受感染而接受了抗生素治療，到他六個月大時，有持續腹瀉問題，其後又受不同真菌感染，並於六歲確診為高功能自閉症患者。Dylan的狀況與人體微生物不足有關的可能性極高。



流行病學亦有證據顯示，在農場長大的孩子，較少機會患上哮喘，儘管大家不能為了孩子而當農夫，但反映小朋友在不是絕對乾淨的環境生活，或會更健康。有研究亦發現，若然把所有孩子會放入口的東西都清潔消毒，反而有機會增加患上哮喘的風險。



不過，近期流感及日本腦炎流行，家長帶小朋友作戶外活動時，也要避免到人多或蚊患嚴重地方。



適度接觸 微生物「強身」



要如何保持適度清潔衞生，增加孩子接觸微生物的機會，家長可參考以下建議：



1. 與寵物同成長：不少研究指，有飼養寵物，尤其是養狗的家庭，孩子較少出現敏感症狀。耶魯大學環境工程系教授Jordan Peccia指，零至三個月大的嬰兒多接觸動物身上的微生物，有助刺激孩子的免疫系統，減少過敏機會，且終生有效。



2.到公園玩泥沙：泥土蘊含大量微生物，孩子可到公園、海灘玩泥沙，甚至到假日農場參與種植，讓孩子有更多機會接觸泥土。



3.只須適量洗手：雖然「洗手保持衞生」觀念植根港人心中，但有外國專家認為，只須在進食前、上廁所後，以及打噴嚏或咳嗽時掩口後洗手即可，外出後回家、玩玩具後亦毋須立即消毒及洗手。