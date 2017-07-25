﻿「唔跳落海佢一定死梗！」 勇醫浪裏救人 一躍爆紅

前日「洛克」掠港，海面風浪仍大，一名男子在中環碼頭墮海，一名醫生和一名警員跳海救人。本報記者昨日追訪有份救人的醫生黃建中，他憶述事發時極疲倦，目睹有人墮海，不能見死不救，他於是奮勇落海將該男子救起：「當時擔心抱住嗰個會唔會係死屍？」直至事主清醒才鬆一口氣：「嗰一刻好滿足！」。其英勇行為，獲網民讚「仁醫」和「英雄」。



現年二十五歲的黃建中（Alex），港大醫科畢業，曾任職伊利沙伯醫院，月初才轉往威爾斯醫院，任小兒外科及小兒泌尿科駐院醫生。Alex前晚救人時展現健碩身材，仿若鐵漢；他昨日戴上眼鏡，一身白袍見記者，判若兩人。他笑言，初中時成績不佳，中三時才「開竅」，成績也突飛猛進。他當時對科學深感興趣，希望貢獻社會，於是立志行醫。



事發當日，Alex長洲遊玩回來，拖着疲倦的身軀凌晨獨自乘船，在中環碼頭下船未幾即聞「噗通」一聲，他目睹一名臉朝下的男子在海中載浮載沉。他懂游泳，卻沒有拯溺經驗，且疲倦極了，一度猶豫要不要入海救人；他腦中閃過：「我唔跳落去，佢一定死梗！」於是抱著救生圈，奮身跳入海中。跳入海後，Alex游到事主身後，讓其身體仰起，頭部浮出水面。事主當時疑失去知覺，臉色紺紫，他擔心：「抱住嘅會唔會係一條死屍？」就在體力不繼，幾乎難以支撐事主的一刻，警員及時趕到。他與警員最後合力將事主救起，事主上岸後恢復清醒，Alex才鬆一口氣。



事主臉色紺紫 以為抱屍



Alex說，在醫院救助病人是責任，日前的經歷卻是「extra（額外）」。他一度擔心救不到人，反而增加救護員負擔。他笑稱，將考慮考取拯溺證書，若日後遇到同類事件，仍選擇救人。社交網站上有不少網民讚揚Alex表現英勇，大讚他是「仁醫」及「英雄」。有女網民表示：「為靚仔醫生暈咗成朝。」又有人稱：「要去威院睇小兒外科。」



有份落海救人的港島總區衝鋒隊警員嚴振力，警方facebook播出其訪問片段，他為救人一命感到開心，也感謝Alex與警方攜手救人，充份發揮警民合作的精神。



