﻿將設「內地口岸區」予內地執法 高鐵「一地兩檢」今公佈詳情

廣深港高鐵香港段「一地兩檢」方案即將出爐。據悉，行政會議昨早召開特別會議，預先向一眾成員簡介「一地兩檢」方案，行會今早例會將作審議，若方案順利獲通過，最快於今午公佈。消息指，高鐵西九總站最底兩層將會劃為「內地口岸區」，租賃予內地當局執行內地法律。



行會昨舉行約四小時的特別會議，介紹「一地兩檢」方案。至下午二時許，行會成員任志剛、史美倫、葉國謙、湯家驊等陸續離開特首辦。葉國謙表示，討論了兩個議題，其中花約兩小時討論「一地兩檢」方案，但須遵守保密協議，不能透露細節。湯家驊稱，不便談及開會內容，僅說：「等明（今）日公佈啦！」



據悉，多名行會成員在會上就內地人員執法、通關等方面提出疑問，政府逐一解釋。行會今早舉行的例會將審議「一地兩檢」方案，若順利通過，政府最快於今午公佈方案詳情。



租賃年期至二○四七年



消息稱，特區政府與中央已就「一地兩檢」完成磋商，高鐵西九總站最底兩層的內地出入境樓層及月台劃為「內地口岸區」，參照深圳灣口岸租地方給香港的模式，租賃予內地部門，以實施內地法律，租賃年期由高鐵通車至二○四七年，及後再按情況續期，屆時會有最多約二百名內地人員進駐，他們只能留在站內劃予內地的範圍。而在內地出入境樓層，除了有辦理出入境的櫃位、檢查行李的X光機外，內地一方在站內擁有刑事執法權，故設多間羈留室及器械室，其中器械室用以擺放槍械、警棍等。



消息指，特區政府曾與中央商討是否批准內地人員攜帶槍械進入總站執勤，經商討後，雙方均認同基於「保安利益」，擔心一旦沒足夠裝備，若遇上恐怖份子或未能有效應對，故准許有關安排。消息續指，對於內地人員在香港的「內地口岸區」執法問題，預料只需全國人大常委會通過決議，再經香港立法會審議，毋須修改《基本法》。