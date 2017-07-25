﻿書展閉幕促銷 打風「加時」補數

各書商爭相劈價促銷，其中商務印書館發起「現金攻勢」，將現場派發五元現金券，並推出同時選購三本台灣出版社書籍享七五折；中華書局則推「加一元」優惠，只要在消費後加一元，即可換購心理學、歷史及文化類書籍；三聯書店則推超筍折扣，特選圖書享三折起優惠，而買三本社科及語言類圖書也有七五折。
颱風影響銷情
聯合出版集團昨日舉辦記招，總結五天以來銷情。業務發展與公關部總經理梁榮錝稱，原本預計今年整體銷量將微升，但受颱風影響，整體單日銷量一度錄得跌幅，故現時對整個展期的銷情抱持審慎樂觀態度。
該集團總結連日銷情最佳的書籍，綜合類圖書以李家鼎的《鼎爺廚房》最為暢銷，售出逾五千本，傅家俊自傳《147人生》則以逾千銷量排行第二位。萬里機構總經理朱素貞指出，《鼎爺廚房》受女讀者及年輕男讀者歡迎，讀者主要受鼎爺嚴謹處事的人生態度和精湛的廚藝所感染。
教科書銷情穩定，未受颱風影響。香港教育圖書公司出版經理朱婉兒指出，家長和學生買中文科練習較多，小學練習的累積銷量上升近兩成，反映家長期望盡早培育子女迎戰未來。
另外，前日八號風球令書展一度停開，貿發局宣佈因應風暴影響為書展「加時」，由原本今日五時結束書展延至七時才閉館。